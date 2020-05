SAS og Norwegian påbyr munnbind, men ikke Widerøe

Nyheter





– Vi vurderer munnbind. Men forholder oss først og fremst til norske luftfartsmyndigheter, sier kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli til NRK Nordland.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker ved flyreiser, og mener at avstand mellom passasjerer er det mest forebyggende tiltaket. Det er ikke NHO Luftfart enig i, skriver flysmart24.

Organisasjonen mener at bruk av munnbind må innføres på alle fly i stedet for avstandsregelen, og viser til at andre europeiske land har valgt munnbind som foretrukket smitteverntiltak på flyvninger.

Kommunikasjonssjef i SAS, John Eckhoff, sier til NRK Nordland at det er påbudt med maske for å få lov til å gå om bord på flyselskapets flyvninger.

Han sier videre at skjerf og lignende plagg ikke er godkjent. På spørsmål fra NRK om det er lov å nekte passasjerer å entre flyet når det ikke er inkludert i de nasjonale retningslinjene, svarer han:

– Det er flyselskapets suverene ansvar å ta vare på sikkerheten for ansatte og passasjerer, svarer Eckhoff, og legger til at alle som skal reise med flyselskapet får en tekstmelding med denne informasjonen i forkant av reisen.

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian, bekrefter overfor NRK Nordland at de har samme praksis som SAS når det gjelder bruk av munnbind.