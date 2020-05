Slik blir 17. mai feiret i Vesterålen, kommune for kommune

Nyheter

Digitalt er stikkordet også for 17.mai-feiringen i 2020. Flere kommuner har prøvd å være innovative, og sender en god del på sine facebooksider. Vi har prøvd å sammenfatte det viktigste i hver kommune.

VOL gjør oppmerksom på at det i saken ikke er ført inn detaljer eller klokkeslett. Adresser på facebooksider og klokkeslett vil bli kunngjort i de kanalene hver kommune har valgt å annonsere dette i.

Andøy

Andenes: Her starter dagen med skrammeltog fra russen, dog med én meters avstand. Det videre programmet blir tradisjonelt med blant annet kransnedleggelser og korpsmusikk, da bare med mindre folk tilstede og med smittevernreglene i fokus.

Det blir også tog på Andenes. Andenes hornmusikk vil med flaggborg gå tog fra Andenes idrettshall videre til Kong Hans gate til Andøyposten, svinger ned til Helsesenteret. Spiller for alle institusjonene. Fr.Nansen gate tilbake til idrettshallen. Nostalgi & Motorklubb Andøy og MC Klubben Rammjeger kjører bil- og motrosykkelkortesje fra Andenes,og innersida til Risøyhamn og vestsia tilbake.

Dverberg: Her blir det også gjort et forsøk på å holde de trafisjonelle punktene. Dagen starter med flaggheis og kransnedleggelse ved Bautaen. Også her vil Nostalgi motorklubb kjøre parade. Musikken går også en parade rundt om i bygda.

Risøyhamn: Her vil det bli samling ved aktivitetssenteret med sang av nasjonalsangen før det blir bilparade med Nostalgi & Motorklubb Andøy

Åse: Også er blir det samling ved gressbanen og bilkortesje.

Bleik: Her starter feiringa med skrammeltog før Bleik Musikkforening spiller på Bleik. De starter ved lekeplassen, går Myrveien, ned Bruvollen til Gårdsveien - hvor de går forbi torget og vestover ett stykke, før de snur og går Laksebakkveien til lekeplassenigjen. De vil stoppe med jevne mellomrom å stå i ro og spille.

Sortland

Her er det fokus på digital 17. maifeiring. Det hele starter med at leder for 17.mai-komiteen, Svein Robert Vestå, og kulturfabrikkdirektør Tone Toften ønsker velkommen. Dette følges opp med flere taler, som sendes på kommunens facebooksider. Det blir også avholdt en festgudstjeneste.

Etter arrangementet på Kulturfabrikken, vil det så kjøres blålysparade gjennom sentrum. Det blir gratis drive-in med Oskars Amerika ved Skibsgården og like etter med Løvenes Konge. Også her blir det bilparade med Vesterålen Motorhistoriske klubb, som kjører hele veien fra Myre til Melbu.

I tillegg er det mange egne arrangementer ved sykehjem og omsorgsboliger, samt mindre arrangementer i bygdene.

Øksnes

I Øksnes starter dagen med flaggheising og kransnedleggelse med henholdsvis Myre kirke og Bautaen. Videre foregår flere tradisjonsrike arrangementer, før det hele blir mer korona-17.mai. Trommedamene de marsjerer med én meters mellomrom og stopper blant annet ved Myreheimen og Elvelund. Dagens tale ved Ellen B. Pedersen sendes i år på Øksnesradioen.

Videre vil det i fiskerikommunen Øksnes selvsagt bli en båtkortesje fra småbåthavna på Sommarøy til Kongeplassen.

Det blir også 17.mai-cruise i Øksnes.Vesterålen Motorhistoriske klubb skal cruise helt fra Myre til Melbu, og starter altså sin ferd her.

Hadsel:

Digitalt er også et nøkkelord i Hadsel.

Kolbjørn Hoseth Larssen har i vinden og snøen de siste dagene laget en 17.mai-film. Den vises på Hadsel kommunes hjemmesider og på Youtube denne dagen.

Sandnes:

Her blir det biltog som starter ved Skagen-krysset, og går videre til omkringliggende bygder. Det hele blir avsluttet på Kalsnes hvor Langøya trommedamer spiller. Det blir også 17. mai-tale fra 5. og 6. klasse ved Sandnes skole. Disse blir publisert på internett.

Melbu:

Her starter det tradisjonelt med flaggheising og kransnedleggelse. Ved Feskerbautaen vil det bli taler og spilling av musikk før Melbu skolekorps spiller for beboerne på Riarhaugen. Flere av disse postene blir filmet og lagt ut på facebook.

Stokmarknes:

Her vil det bli en del tradisjonelle arrangementer, men også her nye. Mye blir filmet og lagt ut på Facebook.

Et av tiltakene i år er et barnebiltog som har som mål å gå gjennom store deler av Stokmarknes.

Bø

Her skal Bø musikkforening spille på 15 forskjellige steder. Hvor blir IKKE gjort kjent på forhånd. I tillegg skal Bø bibliotek presentere fortellinger for barn, som vises på kommunens facebooksider.

I tillegg blir det taler for dagen, båtkonvoi i tillegg til et realt rånetog.