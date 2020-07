Dette irriterer flest nordmenn på tur

Nyheter

Norsk Friluftsliv melder i en pressemelding at halvparten av de spurte har svart at de irriterer seg aller mest over søppel når de er ute på tur.

– Basert på observasjoner fra tidligere i år, er det dessverre ikke uventet at søppel ligger på topp over irritasjonsmomenter for turgåere, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Ifølge Norsk Friluftsliv ser ikke den økende friluftstrenden blant nordmenn ut til å avta med det første. På grunn av koronapandemien blir årets sommerferie for mange annerledes enn tidligere år, og mange benytter seg av naturen. I pressemeldingen skriver organisasjonen at de ser et forsøplingsproblem spesielt ved de mest populære turdestinasjoner. De mener at årsaken til det er at det er der folk befinner seg.

– Totalt sett er det heldigvis ikke mye søppel i naturen. Men søppel kan uansett være til skade for mennesker, dyr og planter, og ødelegger naturopplevelsen for de som kommer etter deg, sier Heimdal.

Han påpeker at selv om de fleste allerede er veldig flinke, er det alltid noen som etterlater seg avfall.

– Disse må rett og slett skjerpe seg.