FHI i intern e-post: Corona-rammet kan ha blitt smittet på annet Hurtigruteskip

Nyheter





Det kommer frem i en e-post sendt fra FHI som VG har fått tilgang på.

FHI åpner altså for at én av de smittede kan ha blitt smittet på et annet skip enn MS «Roald Amundsen».

«Ut fra smittesporingen er det ikke klart hvor og når pasienten er smittet, men gitt inkubasjonstiden er det sannsynlig at smitten har skjedd enten på MS Trollfjord eller på MS Roald Amundsen», står det i e-posten.

Personen det gjelder reiste til Tromsø på MS «Trollfjord» før vedkommende dro videre ned MS «Roald Amundsen» fra Tromsø til Svalbard. Vedkommende var om bord på MS Trollfjord i noen timer.

Kommuneoverlegen i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, sier at siden første tur er en kortere tur, er smittesannsynligheten høyere på MS «Roald Amundsen» som varte fra 17. til 24. juli.

Pasienten bor i Hadsel kommune i Vesterålen. Kommunelege Ingebjørn Bleidvin bekrefter til VG at pasienten har vært om bord på to ulike Hurtigruten-skip, og at de ikke kan si når han ble smittet.

Mens MS «Roald Amundsen» nå ligger i havn etter at 41 personer som har vært på skipet har fått bekreftet coronasmitte, seiler MS «Trollfjord» videre. For øyeblikket er skipet ved trøndelagskysten.

«Det er stor sannsynlighet for at smitte har skjedd fra en ukjent kilde på båten. Dermed kan flere av passasjerene ha blitt eksponert under reisene. Vi støtter derfor vurderingene som er gjort mht å gå ut med denne type generell informasjon for økt årvåkenhet og testing», skriver helsemyndighetene.

Fredag kom det frem at kommunen hadde kontaktet Hurtigruten på onsdag for å informere om den smittede passasjeren som hadde vært om bord MS Roald Amundsen.

Pasienten fikk symptomer forrige søndag, to dager etter at hans tur med MS «Roald Amundsen» var ferdig. Ifølge kommuneoverlege Bleidvin er det en teoretisk mulighet for at han ble smittet rett før eller rett etter turen, men at siden inkubasjonstiden er mellom en og 14 dager, så det er naturlig å ta høyde for at smitten skjedde den uken passasjeren var om bord.