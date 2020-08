Høie bekymret etter store fester – har plan for ny nedstenging

Nyheter





– Hvis vi nå ser en kraftig økning i smittespredningen, så vil den forsiktige oppbremsingen vi gjorde i gjenåpningen fredag, måtte forsterkes. Det betyr at veldig mye i samfunnet vil måtte stenges og restriksjonene skjerpes ytterligere. Jeg er veldig bekymret for situasjonen, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Uttalelsene faller morgenen etter en meget hektisk natt for politiet en rekke steder i landet.

Politiet melder om flere titalls oppdrag til fester og sosiale arrangementer hvor det har vært opptil flere hundre deltakere. De aller fleste av dem er unge og unge voksne – aldersgrupper hvor koronasmitten har hatt størst økning de siste ukene.

I Oslo alene måtte politiet rykke ut på 54 festrelaterte oppdrag. Politiet meldte om mange kraftig berusede mennesker, og flere måtte bli ivaretatt av venner og kjente. At så mange skulle bort fra området, skapte også problemer med overfylte busser.

– Mange tenker nok i dag at de har gjort noe de ikke skulle, sier Høie.

– Rett opp feilen

Dagen derpå ber han festdeltakerne «rette opp feilen» ved å være nøye med å holde avstand til andre mennesker og være seg bevisst at man kan være smittet uten selv å ha symptomer. De som har symptomer, selv milde symptomer, må holde seg hjemme, kontakte helsevesenet og la seg teste for koronasmitte, understreker helseministeren.

– Det kan virke som om mange unge og unge voksne ikke har fått med seg hvor stor rolle de representerer i den økende smittespredningen vi har sett de siste ukene, sier Høie.

Så langt blir smitteøkningen de siste ukene behandlet som lokale og relativt avgrensede utbrudd. Men myndighetene står allerede klar med beredskapsplaner for det som i ytterste konsekvens blir en ny nedstenging av det norske samfunnet hvis økningen skulle komme ut av kontroll.

– Vi følger situasjonen nøye – fra dag til dag og fra time til time, sier Høie.

Flere hundre på Huk

Natt til søndag rykket Oslo-politiet ut til en fest mellom Huk og Paradisbukta på Bygdøy. De anslår at det var flere hundre mennesker, antakelig i 20- og 30-årene, til stede.

Tidligere på kvelden var over 100 mennesker samlet i Middelalderparken i Oslo sentrum da politiet stoppet festen. Personene var i alderen 25 til 35 år og ble bedt om å forlate området.

Operasjonsleder André Kråkenes sa lørdag kveld til Nettavisen at han ikke skjønner hva folk tenker med.

– Jeg fatter eller begriper det ikke. Det er helt uforsvarlig med tanke på de smittevernreglene som er kommet, sa han.

150 personer ved Domkirkeodden

I Hamar måtte de gripe inn mot 150 personer på Domkirkeodden. Ifølge Innlandet politidistrikt var det rundt 150 personer til stede.

Politiet i Nordland melder om 30–40 ungdommer som holdt en støyende fest i Soleiebakken i Mo i Rana, mens politiet i Trøndelag tok imot rundt 30 meldinger om fester som holdt naboer våkne.

Helseministeren mener det er for tidlig å fastslå hvorvidt festene har sammenheng med at det lørdag ble forbudt å servere alkohol etter midnatt. Trolig vil vi ikke få noe skikkelig svar på om skjenkeforbudet førte til at folk fortsatte festingen for egen regi da utestedene stengte dørene, mener han.

– Jeg mener fortsatt det var riktig å gjøre dette. Vi har behov for å bremse festingen både i utelivet og andre steder. Men folk må følge smittevernrådene, blant annet hva gjelder antall deltakere, sier Høie.