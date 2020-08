Viser muskler mot de beste spillerne i landet

Nyheter

Etter en tøff vår med mye egentrening får guttene endelig spilt i regi av Landslagsskolen.

– Det er kult å endelig få deltatt på leiren, sier Isak.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt frafall i fotballen ettersom COVID-19 la mange begrensninger på treningsmuligheten. Men de unge talentene har klart å holde ferdighetene vedlike gjennom våren og sommeren.

– Jeg har vært flink til å trene alternativt i koronaperioden. Jeg har fokusert mye på trening alene eller med noen få kompiser. Jeg har jobbet mye med teknikk, styrke og kondisjon, sier Isak.

Nå er de klare for å vise seg fra sin beste side under talentleiren i Porsgrunn.

– Det er utrolig stort å få delta på Equinor talentleir. Her får jeg trent med mange andre gode spillere, kjent på nivået blant de beste i landet og ikke minst utvikle meg enda mer som fotballspiller, fastslår Isak.

Godt å få gjennomført leiren

NFF Landsslagskolen som støttes av Equinor Morgendagens Helter handler om å videreutvikle de beste fotballtalentene vi har her i landet, for å kunne få frem fremtidens landslagsspillere. Mange av de spillerne som deltar på Equinor talentleir vil være aktuelle for U-landslagsspill utover høsten.

− På Equinor talentleir ser vi at spillerne vokser ved at de får trene sammen med de beste i sin aldersgruppe. De blir også veiledet av noen av de mest kompetente trenerne som fotball-Norge kan tilby. Isak og Moutaz har virkelig bitt godt fra seg på leiren. Det er ingen tvil om at disse guttene har holdt formen ved like i koronaperioden, og det er slike forbilder vi ønsker å støtte slik at de kan ta steget videre, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef Equinor Morgendagens Helter.

Høyaktuelle landslagspillere

På leiren deltar rundt 150 av de mest lovende fotballtalentene i Norge: G15 og G16-landslaget, to skyggelandslag bestående av talenter som er høyaktuelle for landslagsspill på G15 og G16, og to tropper med spillere fra G14. Det har blitt lagt ned et enormt stort arbeid de siste årene for å utvikle unge fotballspillere i Norge, og dette har også gitt gode resultater på de internasjonale rankingene. Arbeidet med å utvikle talentfulle fotballspillere skal forsterkes enda mer slik at vi også i fremtiden kan ha slagkraftige landslag.

− Arbeidet med å utvikle fotballspillere er en langsiktig prosess, og vi er nødt til å gi et godt tilbud til de spillerne som ønsker å pushe seg selv for å kunne nå toppen. Vi har over tid sett at modellen vår med Landslagsskolen gir gode resultater, og flere av de som nå er etablerte toppspillere har vært innom vår modell. Dette inspirerer oss til å fortsette med talentutvikling, sier Håkon Grøttland, leder for spiller- og trenerutvikling i NFF.

Talentleieren som vanligvis går av stabelen i juni, er nøye tilrettelagt for å opprettholde smittevernreglene.

Se liste over lokale deltakere lenger ned.

Fakta om Equinor talentleir for gutter 2020:

· Talentleir for Norges mest lovende fotballspillere mellom 14 og 16 år.

· Arrangeres i perioden 8.- 12. august på Urædds treningsfelt i Porsgrunn.

· Et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Equinor sitt talentprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter talentutvikling innenfor idrett, kultur og realfag.

· Øverste nivå i Norges fotballforbunds Landslagsskole, som har som mål å drive systematisk talentutvikling for å danne Norges fremtidige landslag.