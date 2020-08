Sprengte miner i Lofoten

Nyheter

– Det norske bidraget i denne styrken er for tiden KNM «Måløy». Styrken var cirka to uker i regionen for å lete etter miner fra Andre Verdenskrig. De fant noen miner og detonerte to stykker. Den ene ble detonert i Skjelfjorden i Lofoten, sier orlogskaptein Michel Hayes, som er talsperson for Sjøforsvaret.

Han sier at minene ble funnet på litt dypere vann, men fraktet inn til grunt vann for spare det maritime miljøet for kreftene som utløses når en mine detoneres.

– Hvis noen oppdager slike miner må man ta kontakt med politiet. Det er nå over 70 år siden Andre verdenskrig, så minene kan være ustabile, sier Hayes.

Han sier at styrken, som består av fire fartøy, nå har seilt sørover til Vestlandet.