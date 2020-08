– Vil klima og miljøministeren ta affære på Evenes?

Nyheter

Bakgrunnen er at fylkesmannen i Nordland har anmeldt fylkesmannen Forsvarsbygg for andre gang for manglende tillatelser på Evenes.



MDG har derfor stilt følgende spørsmål til Klima og Miljøvernministeren:

Spørsmål:

Vil Klima og miljøvernministeren foreta seg noe i denne saken, for å sikre at Forsvarsbygg sin utbygging på Evenes ikke gjør uopprettelig skade på det Ramsar-vernede våtmarksområdet?

Bakgrunn er ifølge MDGs Toine Sannes, som er spørsmålsstiller, følgende:

«Nautå naturreservat i Evenes er et internasjonalt vernet Ramsarområde, som omslutter Evenes Flystasjon. Stortinget har vedtatt at denne skal bygges opp til militær flybase for de maritime patruljeflyene P-8 og QRA-base for F-35 kampflyene.

I juni valgte Fylkesmannen i Nordland å anmelde Forsvarbygg, grunnet grov overtredelse av Naturmangfoldsloven §75, andre ledd. Etter første anmeldelse uttalte fylkesmannens miljøvernavdeling, «dette som noe av det mest alvorlige de har sett noensinne» (kilde: NRK).