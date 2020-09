Mener at skjenkereglene bør bli mindre strenge

Etter at alle utesteder ble pålagt å stenge kranene ved midnatt, et pålegg som ble forlenget tidligere i uka, er omsetningen i helgene halvert hos Rødbrygga på Stokmarknes. Hos Petroleum Bar på Sortland har det ført til at flere deltidsansatte har sluttet.