Savnet person funnet død

Nyheter

Mandag formiddag meldte Politiet på Twitter at de etterlyser en hvit Nissan X-Trail og en person som skal ha kjørt bilen.. Bilen ble senere funnet etter tips fra publikum.

Operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Tommy Bech, sier til VOL at politiet ikke ønsker ikke å gå ut med årsaken til at de først etterlyste bilen og personen. Han forteller videre at det er satt i gang søk etter den savnede personen, der både frivillige mannskaper fra Røde Kors og et helikopter fra luftambulansen, bidrar.

Klokken 15:30 får VOL opplyst fra John Harald Løkås ved 110-sentralen i Bodø, at droneteamet til Hadsel Brann og Redning bistår i redningsaksjonen.

Klokken 16:15 opplyser innsatsleder Stig Hansen til VOLs reporter på stedet, at et titalls personer fra Røde Kors i både Svolvær, Lødingen, Sortland og Hadsel, deltar i leteaksjonen. Han sier også at to ettersøkshunder har ankommet stedet. Redningsskøyta Sundt Flyer deltar også i søket.

Klokken 16: 40 får VOL bekreftet av operasjonsleder Hansen at en person er funnet omkommet, sør for Vesterstraumen bru, og det antas at det er samme person som er savnet.

Familien er varslet om hendelsesforløpet og aksjonen. Personen ble funnet like før kl. 16, sør for brua, av hundefører fra Norske Redningshunder. Innsatsleder Hansen er fornøyd med måten redningsaksjonen ble gjennomført på.

– Aksjonen har fungert. Det viktigste er å finne den man leter etter. Det var en vellykket aksjon, selv om utfallet var tragisk, sier Stig Hansen til VOL.