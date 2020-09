Millioner til å bevare kirker

Nyheter

Så mye som 70 millioner kroner settes det av i neste års statsbudsjett til sikring av gamle kirker, melder Vårt Land, gjengitt av NTB.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier han er glad for denne bevilgningen, som gjør at en rekke kirker nå kan få en nødvendig oppdatering.

Det er i første rekke kirkene som er bygd før 1850 som får nyte godt av pengene, som skal brukes landet over. Dermed kan det kanskje dryppe noen kroner på kirkene i Vesterålen også.

Ifølge Vårt Land skal pengene brukes til å fornye de elektriske anleggene i kirkene. Mange av kirkene har fortsatt gamle rørovner. De skal skiftes ut og klima skal prioriteres.

Kirkerådsleder i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum, sier til NTB at behovet for oppgradering er enormt og er glad for at det settes av penger til akkurat dette.

– Vi har et felles ansvar for å ta vare på kirkene for fremtiden. Behovet er enormt, sier hun.

I Vesterålen er det flere kirker som er bygd før 1850. Noen av dem har blitt renovert i nyere tid. Blant kirkene som faller under denne kategorien, er Langenes kirke, Hadsel kirke, Øksnes kirke og Bø kirke.

Regjeringen hadde opprinnelig 20 millioner kroner inne i budsjettet til prosjektet i 2020, men det ble økt med 50 millioner som følge av korona-pandemien. For 2021 skal det ifølge NTB opprettholdes på 70 millioner kroner.

