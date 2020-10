Nå er skolen offisielt åpnet

Nyheter

Ordfører Aina Nilsen sto for den offisielle åpningen, med snorklipp og det hele. Det melder Stokmarknes skole i en pressemelding.

Skolekorpset hadde også trukket i finstasen for anledningen og sto for musikken.

– Dette er en dag vi har ventet lenge på. Denne flotte skolen er et bygg vi er veldig stolte av, sa Nilsen i sin tale under åpningen.

Det er et bygg som er helt i tiden som nå står ferdig. Bygget skal ifølge pressemeldingen slippe ut lite varme, og produserer energi gjennom jordvarme. I tillegg er det solcellepanel på takene. Dette betyr at bygget faktisk produserer med energi enn det bruker.

At bygget er i massivtre, gjør at det er et lavt avtrykk av karbondioksid og et bedre inneklima.

Ordføreren trakk frem at skolen har flotte spesialrom og en aula med plass til 600 mennesker. Hun sa at hun håper det skal være en skole hvor trivselen og godt lærings- og arbeidsmiljø går hånd i hånd.

– I dag overleverer jeg denne skolen offisielt fra kommunestyret i Hadsel til dere som skal bruke den. Det er en stor investering for en kommune å bygge en ny skole. Men å bruke på det som faktisk er framtida vår, på dere, er noe av det viktigste vi gjør, uttalte ordføreren.

Hun ba også elevene om å ta vare på skolen, og la til at håpet hennes er at elever og ansatte skal trives godt, og at bygget vil gi lærelyst og inspirasjon i generasjoner framover.