Vil ta Vesterålen ut til turistene

Nyheter

I sommer fant mange turister veien til Vesterålen, som en følge av korona-pandemien og stengte grenser utenlands.

Men utenlandske turister var det derimot lite av, med den nevnte pandemien som bakteppe. Dette har firmaet Lofotr Næringsdrift tenkt å gjøre noe med. Ifølge en pressemelding fra Design og Arkitektur Norge (DOGA) har nemlig firmaet fra Vestvågøy mottatt 585.000 kroner i støtte til et prosjekt som skal lage digitale opplevelser fra Vesterålen og sende opplevelsene ut til turistene der turistene er.

Pengene kommer fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

Vesterålen-baserte Egga Utvikling er også inne i prosjektet til Lofotr Næringsdrift. Også arkitektkontoret Lund Hagem fra Oslo er med.

Ifølge pressemeldingen skal prosjektet kombinere utvidet og blandet virkelighet med en rekke andre teknologier, for på den måten skape nye og banebrytende opplevelser.

Næringsministeren, Iselin Nybø, sier at designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester, og at dette er viktig for en omstilling av norsk næringsliv.

Prosjektet var et av i alt 20 som fikk støtte fra DOGA.