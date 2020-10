Kommuneoverlegen bekymret over at færre tester seg

Nyheter

Kommuneoverlegen sendte onsdag kveld ut en pressemelding. Der forteller hun at det de siste ukene har vært en merkbar nedgang i antallet som tester seg for korona og sykdommen covid-19.

I tillegg er det ifølge Røkenes færre som tar kontakt med koronatelefonen.

- Jeg tror ikke dette representerer at vi har mindre symptomer på øvre luftveisinfeksjon i samfunnet, men heller at mange begynner å bli trett på hele covid-situasjonen. Noe jeg forstår og har stor respekt for, forteller Røkenes i meldingen.

Hun trekker frem at det er viktig at testingen opprettholdes av de som oppfyller testkriteriene for å kunne identifisere smitte tidlig i sykdomsforløpet. På den måten påpeker Røkenes at smitten kan begrenses.

- Når vi tester få per dag vil vi risikere å ha flere smittede i samfunnet før vi oppdager smitten. Jo tidligere vi oppdager smitten, jo mindre inngripen i dagliglivet og færre befolkningsbegrensende tiltak risikerer vi å måtte innføre, opplyser Røkenes.

I forbindelse med høstferier og at det for tiden arrangeres konfirmasjoner, er kommuneoverlegen i Sortland tydelig på viktigheten av at alle som har symptomer skal holde seg vekk fra jobb og skole. Og de må la seg teste.

- Spørsmålet er ikke om vi får smitte til Sortland, spørsmålet er når smitten kommer hit. Så min oppfordring er helt klar: Har du symptomer så ring vår koronatelefon for råd og veiledning, fremhever Mette Røkenes.