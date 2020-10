Skal gi tre millioner til møteplasser

Nyheter

– Vi har satt av tre millioner kroner til noe av det folk ønsker seg aller mest akkurat nå, men ikke kan få, sier Anniken Andreassen fra EiendomsMegler1, som er et underselskap av SpareBank1 Nord-Norge, på Sortland i en pressemelding.

Prosjektet hun sikter til er NÆRHET. Gjennom Samfunnsløftet, som nylig satte i gang et prosjekt i regi av Vesterålen Turlag, inviterer EiendomsMegler1 i Vesterålen velforeninger, borettslag, bygdelag, idrettslag og turlag til å bli med på å skape møteplasser i nabolagene og lokalsamfunnene.

Ifølge pressemeldingen trenger det ikke være nye møteplasser. En kan også søke om å renovere gamle. Søknadsfristen er 15. november.

Selv om det for tiden oppfordres til å holde avstand, drar Samfunnsløftet i gang med dette prosjektet.

– Vi forbereder oss på at alt skal bli bra igjen. Vi er allerede hyggelige og sosiale her nord, så det gjelder bare å legge enda bedre til rette for det å møtes rundt omkring. Det er tre millioner som skal brukes til bålpanner, gapahuker, benker og plantekasser, sier Oddgeir Gjertsen ved EiendomsMegler1 i Vesterålen.

Anniken Andreassen opplyser at dette er noe de er med på for å vise at de mer enn å selge boliger.

– Vi ønsker å bidra til gode naboskap. Folk skal trives og gjerne få andre til å trives. Det er lett for ungene som møtes i bingen eller i løypa. Vi voksne trenger kanskje en ekstra liten dytt, en møteplass rett og slett, påpeker Andreassen.