Protesterer mot nedleggelse

Vedtaket til LO Vesterålen





Styret i LO i Vesterålen har i sitt møte i dag, 14. oktober 2020, vedtatt å uttale en kraftig protest mot at Sparebank 1 Nord-Norge stenger 16 bankkontorer i landsdelen, derav 3 kontorer i Vesterålen.

Sparebank 1 er LOs egen bankforbindelse, etter at «Vår bank og forsikring» i 1997 ble nedlagt/fusjonert inn i Sparebank 1 Gruppen og LOs bankengasjement derved ble Sparebank 1. LOs organisasjonsledd har i forbindelse med LOs eierskap og samarbeid med «varemerket» Sparebank 1, deltatt i profileringa av banken, særlig tilknytta LO Favør ordningene. Våre medlemmer utgjør en betydelig andel av bankens kundeportefølje for de fleste bankproduktene innretta overfor det såkalte personmarkedet og bidrar kanskje relativt mye mer til bankens inntekt enn LO og forbundenes eierandel på 9,6 prosent i Sparebank 1 Gruppen.

Store deler av befolkninga behersker fortsatt ikke nettbank-tjenestene, og mange vil ha behov for å møte saksbehandlere i banken når økonomi i alminnelighet og lån i særdeleshet, skal behandles.

Derfor er det forstemmende at man fra en bank som går med store overskudd, skal spare 40 millioner ved å legge ned de mange distriktskontorene – endatil kontoret i Longyearbyen på Svalbard, for å skaffe større overskudd. Avsatt utbytte for 2019 er på 402 millioner NOK av et årsresultat på 2,687 milliarder NOK!

Vi skal ikke spekulere i om kundelojaliteten fortsatt vil bli liggende til Sparebank 1 Nord-Norge når det nå kuttes i nærbanktilbudet. Et bidrag til det såkalte Samfunnsløftet, som banken brisker seg med, vil neppe overveie det samfunnsløftet det ville være å fortsette med nærbankløftet til befolkning og næringsliv.

Vi ber om at LO Norge benytter sitt eierskap i Sparebank 1 Gruppen til å bremse sentraliseringsiveren i banken og at det gjøres en kraftinnsats slik at banken kan fortsette å gi gode tjenester til lokalbefolkninga i Nord-Norge og landet for øvrig. Hvis ikke, kan man i sannhet ikke fortsette å kalle Sparebank 1 for «vår bank».

Enstemmig vedtak.

For styret LO i Vesterålen

John Helmersen Lillian Grøsnes

leder sekretær