Sier nei til nytt flyselskap

Nyheter

De siste ukene har det blitt kjent at det ungarske lavprisselskapet Wizz Air etablerer ruter i Nord-Norge. Selskapets offensiv blir møtt med både glede og harme. Selskapet tilbyr billetter til under hundrelappen på enkelte strekninger i Norge. I Norge trafikkerer selskapet flyplassene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Forbrukerne jubler over billige billetter, men på politisk nivå er ikke jubelen like sterk.

Flere har kritisert selskapet for å behandle ansatte dårlig, blant annet gjennom at de ikke tilbyr tariffavtaler til ansatte.

I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune kommer det frem at de ikke ønsker at ansatte skal fly med det nye lavprisselskapet.

– Nordland fylkeskommune er en stor innkjøper. Vi setter foten ned for et selskap som ikke gir de ansatte muligheter til å inngå tariffavtaler, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll fra Arbeiderpartiet.

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen påpeker i meldingen at fylkeskommunen vil være tydelig på at ansatte ikke skal benytte selskapet, ettersom Wizz Air ikke legger til rette for et organisert arbeidsliv. Hun sier at retten til å organisere seg er grunnleggende i arbeidslivet og en grunnpilar i den norske modellen.

Fylkesrådets nestleder, Senterpartiets Svein Eggesvik, sier fylkeskommunen skal bruke sin posisjon til å fremme et seriøst arbeidsliv.

I dag er det ikke noen rammeavtaler når det gjelder flyreiser i Nordland fylkeskommune, men det blir det trolig en endring på. Ifølge meldingen jobbes det med en slik avtale om dagen.