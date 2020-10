Nyheter

Vesterålingene kan se frem til en brukbar lørdag værmessig.

Ifølge yr.no kan også sola stikke frem fra tidlig på formiddagen og til et stykke ut på ettermiddagen. Men det er også meldt om fare for lett nedbør på morgensiden og på ettermiddagen.

Men det spørs om temperaturene blir så høye at all snøen vil smelte. Temperaturen vil ligge fra 1-3 grader. Det ligger an til den første hele dagen med plussgrader denne uka.

Vinden vil kommer fra nord, og er ventet å komme opp i 3-4 sekundmeter.