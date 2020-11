Nyheter

Stig Østbø, operasjonsleder i Nordland politidistrikt, opplyser søndag morgen til VOL at innbruddet har skjedd på en privatadresse.

– Vi fikk melding om dette etter at innbruddet hadde skjedd. Det var altså ikke melding om et pågående innbrudd. Politiet dro til stedet for å undersøke om det var mulige spor, sier han.

En TV og en datamaskin, samt annen småelektronikk, skal ifølge politiet ha blitt stjålet.

Politiet opprettet sak.