Politiet skjerper lokale korona-rutiner

Nyheter

Politiinspektør Per Erik Kalland Hagen i Nordland politidistrikt opplyser i en pressemelding om endrede smitteverntiltak hos politiet i Lofoten og Vesterålen.

– Etter nasjonale føringer om ekstra tiltak for å forebygge smittespredning bes folk om gjøre en forhåndsavtale før oppmøte på politistasjon eller lensmannskontor. Polititjenesten i regionen vil opprettholdes som normalt og etterforskning av straffesaker vil fortsette, men med litt strengere smitteverntiltak, opplyser politiinspektøren i pressemeldingen.

Politiet opplyser at at deres tjenester fortsatt vil være tilgjengelige, men det er nødvendig å ha en avtale før du møter politiet. I pressemeldingen viser politiet til at bestilling av time til pass og spørsmål om utlendingssaker som vanlig skal gjøres via politiets nettsider.

Andre tjenester til politiet må skje via telefon 02800, eller ved nødstilfeller til 112. Politiet opplyser at de også er tilgjengelig med Nettpatruljen på Facebook.

Strengt

Politiinspektøren sier til VOL at de strenge tiltakene som nå innføres også har vært gjort tidligere i korona-tiden.

– Det er med bakgrunn i innstramminger nasjonalt og at det er smitte i området, at vi ønsker å begrense tilgangen til lokalene våre. Det understrekes at vi ikke har stengt, men man må gjøre avtale på forhånd. Enten per telefon eller epost. Vi er veldig sårbare ved eventuell smitte, og for å sikre befolkningen en god vakt og beredskap gjør vi nå disse justeringene, sier politiinspektør Per Erik Kalland Hagen til VOL. Han opplyser for øvrig at det ikke er smitte blant de politiansatte lokalt.

Ingen brudd

– Har politiet i Vesterålen registrert meldinger om brudd på smittevernloven?

– Det er ingen brudd som så langt er kjent for oss i den senere tid. Men vi kommer nå til å følge opp fortløpende både karantenebrudd og ansamlinger av folk som ikke er i tråd med smittevernreglene. Brudd på smittevernreglene kan resultere i bøter opp mot 20.000 kroner. Og ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter vil bøtene kunne øke, sier han til VOL.

God håndtering

– Hvordan vil du si utestedene i Vesterålen har oppført seg i korona-sammenheng?

– Jeg synes utestedene har håndtert dette på en veldig god måte. Så må jeg si at jeg har den største medfølelse for hva dette har å si, både for bedriftene selv og ansatte. Det gjelder for øvrig alle bedrifter, kulturinstitusjoner og så videre som er berørt av situasjonen.

– Hvilke oppfordringer vil du gi vesterålingene i korona- sammenheng?

– Det er utrolig viktig at vi alle følger opp de smittevernreglene og tiltakene som er gjeldende. Folk generelt er flinke og nå er det viktigere enn noen gang, så hold ut!