Vil bruke titalls millioner på sjøhushotell

Nyheter

Det var NRK som omtalte investeringen først onsdag ettermiddag.

Benn Eidissen, brødrene Kristian og Roger Adolfsen, i tillegg til Bjørn Dæhlie går nå sammen om en investering i strandkanten i Bø. Det er snakk om en reiselivssatsing.

Overfor NRK bekrefter Benn Eidissen den nye, store satsingen. Og bekrefter også at det er snakk om flere titalls millioner.

– Vi skal bygge 16 sjøhus på en spektakulær eiendom, men vi kan ikke fortelle hvor det er foreløpig, sier Eidissen.

Hotell og konferansefasiliteter

Han forteller også til kanalen og nettstedet at prosjektet kan utvikles videre etter at sjøhusene står ferdig. Ifølge Eidissen ser de for seg at det skal komme hotell og konferansefasiliteter litt ut i tid.

Selv om korona-pandemien har gjort at reiselivet i Norge er nærmest lammet, mener Eidissen at det er en god timing for et slikt prosjekt.

– Vi kan bygge nå og ta imot gjester når de kommer tilbake, sier han.

Han sier videre til NRK at han ikke har brydd seg om kritikken som har kommet etter at han flyttet formuen til et norsk skatteparadis. Bø var som kjent den første kommunen som senket formuesskatten til 0,2 prosent. Med den statlige delen av formuesskatten vil det si at Bø har en formuesskatt på 0,35 prosent, mot 0,85 prosent ellers i landet.

– Ønsket er å skape utvikling i Bø. Uten private investeringer skjer det ingenting i de minste kommunene. Staten konsentrerer seg om byene, slår Eidissen fast.

Fantastisk område

Bø-ordfører Sture Pedersen har lyktes godt med taktikken om å senke formuesskatten. Flere millionærer har kjøpt eiendom og meldt flytting til Bø etter at vedtaket ble gjort.

Pedersen forteller til NRK at han har sett området investorene jobber med, og han er imponert over prosjektet. Området beskriver han som fantastisk.

– Her er Lofotveggen rett bak oss og med gode fiskemuligheter. Jeg har tenkt på at det kunne blitt en utfordring med tanke på alle som fra før driver med reiseliv, men det er andre aktører som sier dette bare vil forsterke de andre som er i bransjen, påpeker Bø-ordføreren, som synes timingen for investeringen til de nyinnflyttede er perfekt.

– Vi har jobbet med å få bevis på at de virkelig investerer i samfunnet her. Det passer bra at det kommer nå. Flere er på tur og vil flytte hit, opplyser Pedersen.