Finalist i kamp om gjev pris

Nyheter

Det melder samarbeidsforumet Frivillighet Norge, der Abelsen blir presentert mandag som en av seks kandidater til prisen på nasjonal basis.

Abelsen representerer Sortland Frivilligsentral.

Frivillighetsprisen er en pris som deles ut av Frivillighet Norge, og som har Kulturdepartementet og Norsk Tipping som sine støttespillere. Vinneren får 50.000 kroner som kan gis til et formål vinneren går god for.

Det er publikum som avgjør hvem som skal få prisen gjennom avstemning.

Turid Abelsen er en kjent person i Sortland. Hun har vært engasjert i frivillig arbeid gjennom mer enn en mannsalder. I begrunnelsen listes det opp blant annet at hun har vært engasjert som frivillig i Sjaks Ski- og Fotballklubb i over 50 år. Men det er ikke alt, for hun er også aktivitetsvenn, har vært styreleder i den lokale caravanklubben, sekretær i Marsjklubben, og da koronaen kom, tok hun tak også da.

For i følge begrunnelsen deltok nemlig Abelsen på utearrangementer og delte ut påskeegg til eldre som bor alene.

Siste frist for å stemme er 30. november.