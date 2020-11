Har vedtatt reguleringsplan for Evenes

Nyheter

– Eg er glad for at vi nå er i mål med ein plan som sikrar Forsvaret sine behov på Evenes på ein god måte, og som også tek omsyn til miljø og andre samfunnsinteresser knytt til området, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressmelding.

Både støy, natur og sivil aktivitet har vært utfordringer for planarbeidet. Planen har derfor blitt forsinket. Når det gjelder støy er man ikke ferdig med utredninger. Departementet mener at en rekkefølgebestemmelse gjør at tiltak vil være klar før flystasjonen er operativ.

Ingen støytilak ved flyterminalen

Vedtaket betyr at Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar planen før det er avklart hvilke støydempende tiltak som må gjennomføres ved den sivile parkeringsplassen på Evenes.

Når det gjelder Avinors driftsbygninger og flyterminalen konkluderer departementet med at det ikke skal utredes støytiltak, slik Avinor mener.

– Etter retningslinje T-1442 er ikke dette bygninger med støyfølsomme bruksformål. Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler derfor Forsvars­departementets og Forsvarsbyggs vurderinger av at bygningene ikke skal utredes for støytiltak som en del av reguleringsplanen, heter det i departementets vurdering.

Departementet mener videre at Avinor og Forsvaret har tid til å finne tiltak for parkeringsplassen.

– For den delen av den sivile parkeringsplassen SLA5 som kan få helseskadelig støy ved QRA-avganger, er Avinor og Forsvarsbygg i dialog om tiltak og rutiner for varsling av disse avgangene. Det er også lagt inn en rekkefølgebestemmelse om at nødvendige tiltak for å redusere støyen til akseptabelt nivå i dette området, må være på plass innen 1.07.2021. Det er foreløpig usikkert hvor høyt det faktiske støynivået blir, og hvilke tiltak som bør iverksettes. Departementet mener derfor rekkefølgebestemmelsen gir tid og fleksibilitet til å finne hensiktsmessige støytiltak, før flystasjonen blir operativ, skriver departementet.

Natur

Når det gjelder forurensing og naturmangfold, mener departementet at planen ivaretar dette.

– Regulering av en hensynssone naturmiljø mellom utbyggingsområdet og omliggende viktige naturområder, vil redusere belastningen på naturverdiene i området. På samme måte vil avbøtende tiltak knyttet til forurensning, samt behandling av utslippssøknader etter forurensningsloven, være viktige tiltak for å begrense forurensningsrisikoen, skriver departementet,

Departementet peker på at det er utfordringer knyttet til Forsvarets behov for sikkerhet og sivil aktivitet ved flyplassen, men mener planen gir svar på disse utfordringene.

– De operative arealene vil ligge tett inntil den sivile lufthavnen og andre private arealer. Dette innebærer betydelige utfordringer og interessekonflikter. Det har vært viktig å finne løsninger for å sikre Forsvarets arealer mot sikkerhetsrisikoen det medfører å være omgitt av sivile funksjoner og arealer, men uten at det legges unødvendige begrensninger på den sivile lufthavnen eller på annen offentlig og privat virksomhet. Kommunal- og moderniserings­departementet mener reguleringsplanen balanserer dette hensynet på en god måte, og legger til grunn at også andre aktører enn Forsvaret fortsatt vil ha mulighet til å utvikle sine arealer i området, skriver departementet.