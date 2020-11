Bodø/Glimt tok det første seriegullet noensinne

Nyheter

Strømsgodset-Bodø/Glimt 1-2.

Med fem kamper igjen å spille, er Bodø/Glimt seriemestere i Eliteserien i fotball. De tok sitt aller første seriegull og ble det første laget fra Nord-Norge som har vunnet den øverste serien for herrer i Norge.

Kjetil Knutsens menn har hatt en imponerende sesong, og har lenge hatt gullet halvveis nede i lomma. Søndag fikk de endelig bekreftelsen de trengte med seieren mot Godset.

Bodø/Glimts to dansker sørget for at gultrøyene omsider kunne slippe jubelen løs og feire seriegull i Eliteserien etter 2-1-seier mot Strømsgodset søndag.

Ett poeng ville være nok for Glimt i kampen mot Strømsgodset for å sikre klubbens første seriegull. Det er også det første seriegullet til en nordnorsk klubb.

Duoen Kasper Junker og Philip Zinckernagel hadde meg seg dansk dynamitt til Drammen og sørget for at gultrøyene var oppe i 2-0 før tolv minutter var spilt. Valdimar Ingimundarson reduserte seks minutter før slutt, men takket være en god Nikita Khajkin i Glimt-buret ble det ikke flere mål for et nedrykkstruet Godset.

Glimts gullfeiring søndag kveld vil gå uten de ferske landslagsspillere Marius Lode og Patrick Berg, som sitter i karantene etter at det ble påvist koronasmitte i landslagstroppen.

Strømsgodset ligger på kvalifiseringsplass, ett poeng bak Start og Brann. Drammenserne har ikke vunnet en seriekamp på sine elleve siste forsøk.

Sjanserikt

Kveldens oppgjør startet med solid Glimt-dominans. En liggende Junker brukte knottene til å sette kampens første mål og sitt 19. mål for sesongen.

Salvesen kom til en god mulighet da Godset-spillerne sto i kø i Glimt-feltet, men spissens heading gikk over. Like etter var Zinckernagel på plass på 17 meter. Et noe passivt Godset-forsvar sto og så på at dansken dunket inn ballen hardt og lavt til venstre.

Deretter skapte Godset flere gode muligheter. Etter 30 minutter kom Ingimundarson fri og headet hardt mot mål, men Khajkin reddet godt. Keeperen måtte igjen fram med hanskene da Lars-Jørgen Salvesen avsluttet fra 17 meter etter 39 minutter. Minuttet senere var han godt plassert og reddet igjen på Valdimar Ingimundarsons avslutning.

Khajkin, som flere sådde tvil om før sesongen, sto nok en god kamp og sørget nærmest egenhendig for at Strømsgodset ikke scoret før pause.

Gulljubel

Strømsgodset fortsatte sitt gode spill etter pause og hadde ballen mest. Men innleggene var ikke alltid presise, og Khajkin tok det han skulle på det som kom fra drammenserne som sliter i bunnen av tabellen.

Glimt tok mer over og fikk muligheten til å avgjøre det hele ved Ola Solbakken etter en time, men han gikk for egne muligheter, og Viljar Myhra reddet godt. Han ville ikke være noe dårligere enn Glimts Khajkin og vartet opp med en ny kjemperedning på et hardt skudd fra Elias Hagen.

Glimt fortsatte å skape sjanser på kontring mot et offensivt Godset. Solbakken satte opp Junker i en god posisjon, men spissen skjøt over.

Ingimundarson reduserte etter et flott innlegg av Mikkel Maigaard med seks minutter igjen. Godset satte inn en sluttspurt, men Khajkin var stødig og holdt ballen unna nettmaskene og sikret seier for Glimt, som kunne gjøre seg klare til å feire sitt historiske seriegull.

Fylkesrådsleder jubler

– Gratulerer – gratulerer – gratulerer! Bodø Glimt er kanskje blant de minste – men beviser at de er størst. Slik er nordlendingene – de ser muligheter – og tar dem, sier en entusiastisk fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.

– Det beste er nord. Blant annet elleve gulkledde fotballspillere på Aspmyra. Her har vi alle noe å strekke oss etter. Det er i nord du finner gull.

- Se nordover

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll poengterer at i en sånn stund er det ingen grunn til å harselere med søringene.

– Jeg vil bare påpeke at det kan lønne seg å se nordover. Og da passer det å skrive om klisjeen «det meste er nord». For i tillegg kan vi slå fast at også det beste er nord. Gullet finner du i nord, sier en oppstemt fylkesrådsleder.

Gullet i nord

Norvoll påpeker at det selvsagt ligger mye hardt arbeid bak seriegullet som i år går til de gulkledde i Nord-Norge.

– Drivet, motet og fandenivoldskheten er akkurat det samme som i 1975 og 1993 – og nå igjen i 2020. Fantastisk godt gjort av Bodø/Gimt! slår Norvoll fast.

Stolthet, identitet, kjærlighet

Bodø Glimt er et lag som er blitt omtalt i New York Times og i det tyske fotballmagasinet Kicker. Norvoll mener at Bodø Glimts underdog-prestasjoner er så unike at de legges merke til over hele verden.

– Her skal vi ikke forsøke å ta noe som helst politisk ære. Dette er det spillerne, trenerne, og støtteapparatet som selv har fått til. Men gullet, engasjementet, stoltheten, identiteten og kjærligheten har vi lov å ta med oss inn i de politiske korridorene. Vi er nordlendinger som deler sorger og gleder sammen. Dette skal vi feire sammen, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.