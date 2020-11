Valgt inn i hovedstyret til Delta

Nyheter

Ann-Mari Janssen fra Stokmarknes er nemlig blitt valgt inn i hovedstyret i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Det melder organisasjonen i en pressemelding.

Delta er det den største av organisasjonene i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

I pressemeldingen uttaler Jenssen at hun alltid har vært opptatt av rettferdighet og hatt lett for å bli talsperson for andre.

– Jeg liker heller ikke å bli bestemt over, uten at jeg får sagt min mening. Det var naturlig for meg å bli tillitsvalgt, sier hun i meldingen.

Valget skjedde på Delta-kongressen 25. november. På grunn av korona-pandemien ble kongressen avholdt digitalt.

Jenssen er representant for Region Nord. Hun er helsesekretær og har vært tillitsvalgt på sykehus i en årrekke. Nå er hun konserntillitsvalgt i Helse Nord for YS på heltid.

Hun mener det gir henne enda større muligheter til å bidra til å skape bedre rammer for Delta-medlemmene, så som hun har blitt valgt inn i hovedstyret.

– Med min erfaring som tillitsvalgt på flere nivåer, er jeg både klar og rustet for å gjøre mer for Delta og medlemmene i alle virksomheter, uttaler hun.

Hovedstyret skal sitte frem til kongressen i 2024. Det er Lizzie Ruud Thorkildsen fra Krokstadelva og Viken som leder organisasjonen, med Trond Ellefsen fra Ålesund og Marit Solheim fra Førde som nestledere. I alt teller hovedstyret i Delta 16 medlemmer.

– For meg er det viktig at Delta er en synlig aktør når det gjelder medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår også lokalt. Medlemmene ønsker å bli sett og hørt. Jeg vil jobbe for at de tillitsvalgte får rammer for å ivareta denne viktige delen av vervet, opplyser Jenssen.