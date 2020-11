Bli med inn på MS Finnmarken og DS Finnmarken

Nyheter

For tiden jobber en gjeng frivillige og en rekke fagarbeidere iherdig for å få satt skipene tilbake til fordoms prakt.

Tidligere hurtigruteskipper ildsjel bak prosjektet, Sten Magne Engen, har vist VA rundt i begge skipene, og fortalt om hva som har blitt gjort og hva som gjenstår.

En lang reise

I 1993 ble MS Finnmarken tatt ut av trafikk etter å ha trafikkert som hurtigruteskip fra 1956 til 1993. I stedet for å selge skipet valgte VDS, Vesteraalens Dampskipselskap, å gi det i gave til Hurtigrutemuseet i Stokmarknes.

Siden da har tidligere hurtigrutekaptein og leder Sten Magne Engen viet mye av den tiden han har ledig til å få satt skipet tilbake i fordums prakt, og å få på plass et vernebygg hvor det kan stilles ut.

Men Engan har ikke vært redd for nye prosjekter.

I 1998 fant han ut at i en liten by i Nederland befant det seg et hus hvor det var bygget inn en stor del av et gammelt skip som kunne være DS Finnmarken fra 1912. Han tok kontakt med eieren av ridesenteret hvor huset sto, og fikk bekreftet at ja, det var virkelig DS Finnmarken. Lokalt ble huset omtalt som Villa Finnmarken.

Dermed startet arbeidet for å få kjøpt det som var igjen skipet, heist det opp, og fraktet det fra langt inni de nederlandske Skoger. Det var ingen liten jobb når modulen veide 50 tonn, var 15,5 meter lang og 5,5 meter bred. Det måtte til en kran på 300 tonn og flere mindre kraner, men i 2003 ankom skipet Stokmarknes.

Hvis alt går etter planen kommer det nye Hurtigrutemuseet til å være klart for publikum i 2021, men før det kan skje må fremdeles mye arbeid gjøres.

Tapeter fra Tyskland

Særlig det som var igjen av DS Finmarken har til dels vært i dårlig forfatning, men når publikum blir sluppet inn skal salongene framstå slik de gjorde i 1912 da skipet ble satt i trafikk.

Bare det å få tak i tapeter av samme type som de originale har vært et omfattende arbeid.

– Jeg tok kontakt med Lutz Walter, som holder til i Wernigerade i Tyskland og driver et tapetverksted. Jeg visste at han var i Eidsvoldsbygningen for noen år siden og deltok i den store renoveringen, forteller Engen.

Walter kom til Stokmarknes, og fotograferte og tegnet. Men de hadde fremdeles et problem. Denne typen tapet, såkalt pregetapet, visste ikke Walter sikkert om det gikk an å få laget. Etter en del undersøkelsen fant han ut at et helt annet sted, i Østtyskland, er det en tapetmaker som lager akkurat slik tapet.

– Da dro Walter dit og gjorde flere prøver og forsøk, før han kom til det endelige resultatet, sier han.

Interiøret var også for det meste tapt eller i dårlig forfatning.

– Vi måtte gjøre alt fra bunnen, og få tegnet gulvtepper og sofaer. Det var også mye treskjæringsarbeid. Heldigvis fikk vi hjelp av maskiner og 3D-scannere, men det var mennesker som gjorde finjobben, sier han.

Bare denne jobben var så omfattende at den måtte fordeles på tre treskjærere: En på Strønstad, en på Hadeland og en i Oslo.

Trappeløpet over tre etasjer er også bare delvis intakt, og møbelsnekkeren på Hadeland har bygget opp de elementene som mangler fra grunnen. Nå er de så godt som ferdige, og blir snart sendt av sted til Stokmarknes.

I arbeidet har de tatt utgangspunkt i gamle fotografier og deler som er intakte, og når arbeidet er ferdig skal skipet framstå i sin fordums prakt, og detaljene vil være nær identiske med slik de var da skipet ble satt i trafikk i 1912.

Et detektivarbeid

Siden han fikk fraktet skipet til Norge har derfor Engen gjort et omfattende detektivarbeid for å finne fram til gjenstander og kunstverk som har tilhørt de to skipene.

– Jeg har jo holdt på som detektiv i 30 år snart, så jeg begynner å få trening, konstaterer han.

I Musikksalongen på DS Finnmarken står svart piano, som han har brukt store krefter på å lete opp. Det han hadde å gå etter var et gammelt bilde hvor pianoet så vidt vistes.

– Jeg fikk jo tips over hele landet, for jeg hadde vært på radio og i flere aviser. Jeg hentet et piano i Oslo, ett står på Sørlandet, ett i Stavanger og ett i Kirkenes, forteller han.

Etter hvert kom han i kontakt med en konservator ved Musikkhistorisk Museum i Trondheim, som mente at det var et Brødrene Hals-piano fra en bestemt periode. Dermed kunne søket snevres inn. Men da han trodde at han hadde funnet rett piano, var han heller ikke i mål.

– Jeg begynte å lete etter Brødrene Hals-piano, og det jeg fant var et piano fra 1911, hos Tollsjefen i Sandnessjøen. Jeg fikk det. Men etter nærmere undersøkelser viste det seg at en detalj var ikke nøyaktig den samme. Den kom plass da noen i Stokmarknes fortalte at de hadde et Brødrene Hals-piano sto i et hus. Jeg så på det, og etter hvert falt også den detaljen på plass, forteller Engan.

– Senest i november gikk han ut i VA og VOL, og etterlyste bilder som har vært på MS Finnmarken.

Frivillig arbeid

På det MS Finnmarken, som blir den store attraksjonen i det nye museet, jobber tre karer frivillig når VA kommer på besøk.

– Fem-seks mann har jobb har jobbet på dugnad, men de er jo ikke de er jo ikke der hele tida. Det er folk som har vært til sjøs og kan litt om skipsvedlikehold. Det er viktig at vi snakker samme språk. Vi fikk båten i 94, og siden da har de jobbet på båten, forteller han.

De har skrapt ned rust, malt, snekret og vasket.

Engen forteller at i mange år var prosjektet fullstendig basert på dugnadsarbeid og mindre beløp som de fikk i støtte fra diverse givere.

– Jeg har brukt mye av mine egne penger på dette, kausjonert for lån, og jobbet gratis i 20 år. Nå er vi inne i en ny fase, etter at Museum Nord kom inn i bildet, sier han.