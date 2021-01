Videregående skoler på rødt nivå – fortsetter undervisningen

Nyheter

Det opplyser Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Men likevel varsler fylkeskommunen at det undervisningen kommer til å foregå på skolene i størst mulig grad også de to neste ukene.

Bakgrunnen for det nye tiltaksnivået er de nasjonale smittevernrådene som kom fra regjering og helsemyndigheter søndag.

I pressemeldingen skriver Nordland fylkeskommune at skolene har fått knapt med tid til å rigge om fra gult til rødt nivå, ettersom beskjeden om dette kom dagen før elevene skal samles etter juleferien.

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar, er optimist med tanke på de to kommende ukene. Hun sier at tiltaksplanene for rødt nivå er klare. Hun tror også at de flere skolene skal klare å omstille seg raskt til en ny hverdag.

– Det kan hende at noen skoler må ha litt tid på seg for å rigge om lokalene sine, og da er det enkelte skoler som vil ha full digital undervisning på mandag for å forberede rødt nivå. Jeg vil derfor oppfordre elever og foresatte til å følge med på informasjon om oppmøte og organisering av skoledagen, som kommer direkte fra skolene, opplyser hun i pressemeldingen.

Samtidig trekker hun frem at det skal gjøres tiltak for å begrense og få kontroll på smittespredningen. Hun oppfordrer elever i den videregående skolen til holde avstand sosialt de neste 14 dagene og dem som har mulighet til det, til å benytte alternativ transport.

Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy holdes stengt den kommende uken som følge av smitteutbruddet i kommunen.