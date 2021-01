Kjørte for fort, uten førerkort og i ulovlig bil

Nyheter

Politiet melder på Twitter at den bilist ble stanset på E10 i Vesterålen, der det var mye å utsette på det meste.

Bilføreren var en mann som var født i 1995. Han var ikke i besittelse av gyldig førerkort, noe som ifølge politiets Twitter-melding medfører at han blir anmeldt.

Ikke nok med det, for mannen holdt også for høy hastighet da han be målt til 131 kilometer i timen i 80-sonen.

Men det stoppet ikke der, for mannens bil var heller ikke godkjent for ferdsel og hadde bruksforbud. Bilen hadde ikke vært til periodisk kjøretøykontroll. Dermed fjernet politiet skiltene fra bilen.

I en oppdatert melding opplyser politiet at mannen har erkjent de faktiske forholdene.