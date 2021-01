Flere vaksiner i uke 3 til Vesterålen

Nyheter

Det er gjennom en oversikt som VG har laget på sine nettsider at tallene kommer frem. Avisen har gjennom hele pandemien fulgt smittetallene i hele landet og har også laget en oversikt over antall vaksinert og antallet doser med vaksine som sendes til de ulike kommunene. Det er fra denne oversikten VOL har hentet tallene for uke 3.

I løpet av den første vaksineuken, var det 155 doser som hadde en kommune i Vesterålen som destinasjon på adressekortet.

Som VOL skrev sist uke, gikk dette antallet ned til 110 i uke 2.

Men i uke 3 ligger det an til at Vesterålen skal få 190 av dosene som ankommer Norge i løpet av de neste dagene, hele 80 flere enn i uke 2 og 35 flere enn i uke 1.

Kommune Uke 1 Uke 2 Uke 3 Andøy 30 20 30 Bø 15 10 20 Øksnes 20 15 25 Sortland 45 30 55 Hadsel 40 30 50 Lødingen 10 5 10





Om ikke lenge kommer flere vaksiner på markedet og vil også nå Norge. Blant annet kom den de første dosene av den nye vaksinen fra Moderne til Norge tirsdag ettermiddag. Dette kan trolig også bety at et økt antall vaksiner vil finne veien til Vesterålen i tiden som kommer. Men de første Moderna-vaksinene skal alle leveres til Oslo, der de skal settes på personer over 85 år.

Hver som vaksineres, skal ha to doser, der den andre skal settes tre uker etter den første. Det betyr at alle som ble vaksinert i uke 1, skal ha påfyll i uke 4.