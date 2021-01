Kraftselskapene samarbeider

Nyheter

Det opplyser Lofotkraft AS, Andøy Energi AS, Vesterålskraft Nett AS og Trollfjord Nett AS i en pressemelding.

Der forklarer selskapene at det tidligere har vært vedtatt at selskapene skal opprette en felles driftssentral for de fire selskapene. 15. januar var alt klart og alle selskapene samlet i en felles driftssentral.

Dette er med på å frigjøre rundt 3.000 arbeidstimer, meldes det.

De fire selskapene melder at kostnadene med vakt og beredskap er betydelige. Kravene er strenge til både kommunikasjon og sikkerhet, samtidig som rammene for drift blir strammere. Dette er blant årsakene til at en felles sentral nå er opprettet.

– En felles driftssentral skal opprettholde og styrke beredskapen i regionen til samfunnskritisk infrastruktur. Målet med en felles driftssentral er å oppnå riktig kvalitet på vakt og beredskap – til en lavest mulig kostnad, skriver selskapene.

Selskapene forklarer at ny teknologi og digitalisering har sørget for å gjøre overvåkingen av strømnettet mer effektivt. En felles driftssentral kan bidra til å koble vekk mange feil i strømnettet.

Sentralen er lokalisert til Svolvær og det er opprettet eget aksjeselskap til sentralen. Selskapene skal ifølge pressemeldingen driftes av innleid mannskap, som skal selge drifts- og beredskapstjenestene tilbake til selskapene.

– Ved å samarbeide om en felles ordning frigjør man om lag 3000 timer, som vil bli benyttet for å redusere eksterne kjøp av tjenester. Når ordningen er godt etablert, forventes det også at man på sikt skal kunne redusere kostnader ytterligere. Dette ved å samarbeide om investeringer i nye felles systemer til driftssentralen, i stedet for å etablere nye systemer for hvert enkelt selskap, melder de fire selskapene i sin pressemelding.