Skal kartlegge skredfaren i Sortland

– Vi tar utgangspunkt i aktsomhetskart som er et kart som viser hvor det potensielt kan være skredfare. Aktsomhetskartet er laget ut fra en terrengmodell og automatisk beregnet hvor langt forskjellige skred kan nå. Ut fra dette har vi valgt ut en del områder med bebyggelse i Sortland som vi ønsker å se nærmere på. At vi skal undersøke i disse områdene betyr ikke at det nødvendigvis er skredfare der, men at vi skal finne ut om det er det, sier Odd-Arne Mikkelsen, geolog ved skred- og vassdragsavdelingen i region nord i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat, journ.anm.).