Vurderer å rekonstruere hytta og brannen

Det melder NRK Nordland fredag morgen.

Mens en mann kom seg ut, løp fire kilometer og fikk varslet om brannen, omkom en kvinne og fire barn i brannen natt til lørdag forrige uke. Krimteknikere fra Kripos har i flere dager jobbet for å finne årsaken til at hytta i Kobbedalen tok fyr.

Ifølge NRK fraktes material og gjenstander som er samlet inn fra branntomta til laboratoriet til Kripos i Oslo. Der skal de analyseres.

Håvard Arntzen, seksjonsleder i Kripos, sier at det er en tidkrevende jobb som starter.

– Det er en veldig komplisert branntomt. Jo større skader, jo vanskeligere er det å avdekke hvor brannen har startet, og hva som kan være årsaken til at det begynte å brenne, sier han til statskanalen.

Kripos er foreløpig ferdig med åstedet, og skal nå gjøre analyser som kan si noe om hvordan brannen startet.

I dette arbeidet kan det ifølge NRK bli aktuelt å rekonstruere deler av åstedet fysisk eller i 3D-format.

Arntzen sier at hvis det er hensiktsmessig kan det bli aktuelt for dem å gjennomføre brannforsøk på Kripos eller på et annet egnet sted. Dette for å sjekke om de får til samme brannutvikling som det var i Kobbedalen.

– Dette gjør vi for å teste ut hypotesene våre, og ser hva som støtter den ene hypotesen framfor den andre, sier han til NRK.

