Fest i kantina på Hadsel rådhus: – Innenfor reglene, sier kommunedirektør. Tillitsvalgt er rystet

Noen av kommunens ansatte var samlet til fest i Hadsel rådhuset i helga. Kommunedirektør Ola Morten Teigen sier festen var innenfor gjeldende smittevernregelverk, men har forståelse for at noen kan reagere på signaleffekten. Sterkt sviktende for omdømmet, mener hovedtillitsvalgt.