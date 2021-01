Disse vant priser i Vesterålen vintermesse

Nyheter

Det var flere vinnere som skulle kåres da Vesterålen vintermesse delte ut sine priser. Ifølge Katrine Solvoll i UB-PARK Vesterålen, som står bak kåringen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, ble Vesterålen vintermesse i år arrangert i en digital versjon. Normalt er det Sortland Storsenter som er arena for begivenheten.

I en pressemelding fra arrangørene, opplyser Solvoll at dette er en viktig forberedelse til for ungdomsbedriftene til fylkesmesterskapet i Bodø i mars.

– Vi håpet lenge at vi kunne gjennomføre på tradisjonelt vis. Vi måtte tenke nytt da dette ikke var gjennomførbart. Avlyse messen ville vært for galt, mener hun, og legger til i meldingen at vintermessen er motiverende for ungdomsbedriftene som er med.

I videoen får du vite om alle vinnerne. Den er publisert med tillatelse fra arrangørene, og er redigert av Torun Antonia Hansen fra Ungt Entreprenørskap i Nordland. Vi kan røpe så pass at det nok er noen fra en ungdomsbedrift ved Hadsel videregående skole som smiler ekstra bredt om dagen.