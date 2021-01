Til legevakt etter å ha pustet inn røyk

Nyheter

Det er i Sigerfjord at det har tatt fyr i en bolig.

Nødetatene skal være kommet frem til stedet. Både 110 Nordland og politiet melder om hendelsen på sine Twitter-kontoer.

Ifølge en melding fra politiet på Twitter rundt klokka 23.30, skal de være i kontakt med to personer som er bosatt på adressen. Slukkearbeidet skal være i gang, og det skal ikke være noen fare for at brannen skal spre seg.

Omtrent samtidig meldte 110-sentralen på sin Twitter-konto at det er brann utvendig i den aktuelle boligen, og at det er innsatsleder på stedet som har meldt om dette.





Til VOL opplyser 110-sentralen ved midnatt at brannen er under kontroll, men at brannvesenet kommer til å være på stedet en stund til for å sikre at brannen ikke blusser opp igjen på noen måte.

Politiet melder på sin Twitter-konto like etter at brannen er slukket.

Beboerne i huset vil bli sendt til legevakt for sjekk etter å ha pustet inn røyk, melder politiet.

Politiets innsatsleder på stedet, Stig Hansen, bekrefter også at to personer sendt til legesjekk til VOLS medarbeider på stedet.

- Det er et branntilløp som muligens har startet i en askepose utenfor. Vi oppretter sak og starter etterforskning, opplyser Hansen til VOL like etter midnatt.