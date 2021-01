Kan vaksinere 5.000 i uka

Nyheter

– Kommunen har kapasitet til å gjennomføre massevaksinering i storskala hvis vi får nok vaksiner. Da kan vi kjøre flere skift og ta i bruk Kulturfabrikken. Det var dog en stor skuffelse da vi i helga fikk høre at de 1,2 millioner doser var blitt til 200.000 doser. Vi får håpe at det kommer noen gode nyheter snart. Vi har sett på det og har kapasitet til å vaksinere 5.000 i uka, sa Sture Jacobsen, kommunalsjef helse og omsorg, da han torsdag orienterte formannskapet om status for vaksinering.