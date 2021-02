Skoleklasse i karantene – elev smittet

Nyheter

Det melder Hadsel kommune i en pressemelding.

Eleven er en nærkontakt med personen som testet positivt i kommunen i forrige uke. Smitten skal ha oppstått i forbindelse med en reise.

På bakgrunn av dette er hele klassen som eleven er en del av, nå satt i karantene. Ifølge pressemeldingen må alle være i karantene frem til fredag 5. februar, og skal også gjelde en del elever som har deltatt i et elevrådsmøte ved skolen. Her presiserer Hadsel kommune at dette gjelder enkeltelevene og ikke klassene til disse elevene.

Kalles inn

To lærere er også satt i karantene som følge av det siste smittetilfellet.

Kommunelege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, opplyser at alle som er satt i karantene vil bli innkalt til testing og kontaktet av kommunens smittesporingsteam. Han forteller at det er lav mistanke om at eleven kan ha ført smitten videre med seg, men at konsekvensene av utbrudd i en klasse vil være så store at de har valgt å sette hele klassen i karantene.

Ikke nye tiltak

Ifølge pressemeldingen har ikke eleven hatt symptomer og har vært i karantene siden 27. januar.

– Dette påminner oss om hvor viktig det er å ta smittevern på alvor, selv med lavt smittetrykk de siste ukene. Vi vet ikke om det er en mutert variant av viruset. Sykehuslaboratoriet avgjør om testene sendes videre. Likevel må vi ta høyde for at det er mer smittsomt, uttaler Bleidvin i meldingen fra Hadsel kommune, der han også informerer om at det ikke iverksettes flere tiltak for øyeblikket.

– Det er ikke grunnlag for det nå. Situasjonen følges nøye. De resterende nærkontaktene fra forrige uke har testet negativt to ganger og er symptomfrie, opplyser Bleidvin.