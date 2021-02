– De må gjerne anmelde sånn at jeg får en mulighet til å bevise min uskyld

Rådhusfesten på Stokmarknes er ikke en politisak, men ifølge kommunedirektør Ola Morten Teigen har det kommet beskyldninger på sosiale medier om at det var flere enn ni personer til stede på arrangementet, som også ble kjent i rikspressen. VOL kjenner også til at det verserer mange rykter om at antallet festdeltakere var høyere enn det som er tillatt.