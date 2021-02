Liten skrens ble dyr affære for ung mann

Nyheter

Politimesteren i Nordland ga den unge mannen fra Hadsel ei bot på 7.000 kroner for forholdet. Årsaken var at politiet mente at han hadde brutt veitrafikkloven fordi han ikke hadde vært nok hensynsfull da han kjørte bilen sin ved Cirkle K på Børøya ved Stokmarknes.