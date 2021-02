Disse områdene skal kartlegges for skred

Nyheter

Som VOL tidligere har omtalt skal NVE i løpet av året gjennomføre feltarbeid for å kartlegge faresoner for skred i Sortland. Direktoratet skal faresonekartlegge områder i bratt terreng for å se om det kan gå snøskred, sørpeskred, jord- og slomskred, samt steinsprang og steinskred. I dette arbeidet skal de fokusere på områder med fastboende.