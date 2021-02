Freiberg tapte førsteplassen

Nyheter

Fredag var det nominasjonsmøte i Fremskrittspartiet i Nordland.

Kjell Børge Freiberg fra Hadsel var før møtet innstilt på førsteplass, men nominasjonsmøtet ville det annerledes.

På sin personlige Facebook-side melder nemlig Freiberg at han tapte nominasjonen. Nå trekker han seg fra politikken.

- Da var det game over for meg i politikken! Jeg tapte nominasjonen og må bare konstatere at Nordland FrP ikke vil at jeg skal representere partiet på Stortinget etter høstens valg, skriver Freiberg.

Innlegget ble lagt ut fredag kveld i kvart på ni-tida på kvelden.

Han skal fullføre stortingsperioden før han gir seg og der er det en ting han virkelig lover å jobbe for, som vil komme Vesterålen til gode.

- Det betyr at mitt politiske engasjement i FrP er kommet til veis ende. Ikke helt da! Jeg skal sitte ut stortingsperioden, men så er det slutt! Jeg skal prøve å få brukt tiden min godt. Ny flyplass på Mo i Rana skal på plass. FOT-ruter på Skagen skal endelig på plass, noe som faktisk er vedtatt, pluss en en hel del til. Jeg gir meg ikke før jeg må, skriver Freiberg med et smilefjes bak.

Hva han skal gjøre videre, skriver han ikke noe om, ikke annet enn at han har en plan.

Det var Dagfinn Olsen fra Lødingen som stakk av med førsteplassen.

Han vant avstemningen med 45 mot 29 stemmer, melder Avisa Nordland. Hanne Dyveke Søttar er nominert på andreplass på Fremskrittspartiets stortingsliste, etter å ha slått Christina Skarheim Kristoffersen.

Freiberg har sittet på Stortinget siden 2017 og fikk også en periode som olje- og energiminister.