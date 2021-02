Børøya familiebarnehage ber om overtakelse:

Ny kommunal barnehage i Hadsel

Børøya familiebarnehage har søkt om å bli kommunal barnehage, og Hadsel kommune har åpnet døra for overtakelse. - Vi er glade for å kunne si at vi snart har kommunal barnehage på Børøya, når vi ser hvor mange yngre med barn som bosetter seg der, sier oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen.