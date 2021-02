Nyheter

I en artikkel på NRKs nettsider, skriver kanalen at presidentvalget i USA har gjort nordmenn mer bevisste på at distriktene må bevares. Det er samfunnsforsker Berit Irene Nordahl, forskningssjef ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, som er kilde til denne påstanden.

Overfor NRK trekker Nordahl frem at hun mener polariseringen en så i det amerikanske valget, der utfordreren og demokraten Joe Biden til slutt vippet republikaner og sittende president Donald Trump ut av Det hvite hus, vil skape et oppsving for distriktene i Norge.

Sterk tilhørighet

Hun uttaler til NRK at vi i Norge er relativt homogene, med en sterk tilhørighet til hverandre. Hun advarer likevel at dette ikke er gitt vil være slik fremover.

– Samhørigheten i Norge er sterk, men folk begynner å forstå at det ikke er gitt det fortsetter. Vi må passe på, sier hun.

Det er konsekvensene av en sentralisering og synet på distriktene som Nordahl har registrert har endret seg.

– Fokuset på distriktene er større. Det har også kommet en forståelse om at vi må ha med hele landet. Det amerikanske valget lærte oss at en kan få en stor "backlash" om en ignorer eller behandler en stor del av Utkant-Norge dårlig, forklarer hun.

Vanskelig å sammenligne

Andøy-.ordfører Knut A. Nordmo er intervjuet av NRK i forbindelse med saken. Han støtter forskeren i at det norske folk reagerer på sentraliseringen. Han vil ikke sammenligne den amerikanske og norske virkeligheten og uttaler til NRK at han synes den sammenligningen blir litt sær.

– Men vi må ta inn over oss at det kommer en reaksjon på endringene som har skjedd over flere år, uttaler han.

– Avstanden til sentralmakta har økt og blitt betydelig større. Tjenester som skulle vært tilgjengelig fort alle er blitt sentralisert, sier han.