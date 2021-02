Mann varetektsfengslet etter grovt ran i Harstad

Nyheter

De øvrige fem har fortsatt status som siktet, men er løslatt, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Mannen som er varetektsfengslet, er i 20-årene, og de øvrige siktede er også i slutten av tenårene og 20-årene. Det dreier seg om fire menn og to kvinner til sammen.

– Det er snakk om et grovt ran, fordi det ble utøvd vold og truet med vold i forbindelse med ranet. Flere av de involverte er kjent for politiet fra før, knyttet til narkotika, sier seksjonsleder for etterforskning Heidi Hallesen Heggen ved Harstad politistasjon.

I forbindelse med ranet søndag ble en mann i 30-årene brakt til legevakt.