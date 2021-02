Bidro til 58 nye arbeidsplasser i 2020

Nyheter





I en pressemelding fra selskapet, som er publisert på Andøy kommunes nettsider, går det frem at Samskap så langt har bidratt til 89 arbeidsplasser, og at 58 av dem kom i 2020. Med andre ord mer enn en arbeidsplass i snitt per uke.

Programleder for Samskap, Brita Erlandsen, sier i meldingen at de er fornøyd med antallet arbeidsplasser som selskapet har stått bak, og hun tror også det skal bli mulig å nå 350 nye arbeidsplasser når omstillingsprosessen er over.

Omstillingsprogrammet startet i 2017 og vil vare frem til 2023. Det er først nå at Samskap tror antallet arbeidsplasser vil skyte fart.

- Vi er halvveis og mange av prosjektene realiseres, noe som vises i antall arbeidsplasser. Vi skal hjelpe bedriftene med å å komme på nye tanker og få prosjekter i gang, sier Erlandsen.

Fremover ser det også lovende ut. En rekke prosjekter er i ferd med å realiseres. Størst potensial er det knyttet til Andøya Space.

- Det handler om satelittoppskytingsbasen. Her skjer det mye spennende, sier Erlandsen.

I tillegg nevner hun Andøy Teknologipark, Newspace North, leverandørindustrien og reiselivet.

Ifølge pressemeldingen er The Whale også blitt en del av porteføljen til Samskap.

I tillegg til sysselsetting, vil en realisering av prosjektet gjøre både Andenes og Andøy til et mer attraktivt sted å bo og besøke. Andre viktige bedrifter hvor det skapes nye arbeidsplasser er blant annet Andfjord Salmon, Vitux og Th. Benjaminsen, melder Andøy kommune.