Dobbelt så mange smittede som for en uke siden

Ved midnatt natt til mandag er det registrert 68.532 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

217 nye smittetilfeller er altså 108 flere enn mandag for en uke siden, med andre ord nesten dobbelt så mange.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.031 nye smittetilfeller i Norge. 3,6 millioner koronatester er til nå utført i landet.

85 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var seks flere enn dagen før.

Det er ikke meldt om noen innlagte pasienter ved Nordlandssykehuset avdeling på Stokmarknes, men i Bodø er det ifølge sykehusets nettside tre personer som for tiden er innlagt med korona-smitte.

Ifølge Nordlandssykehusets nettside er det også sju ansatte ved sykehuset som er smittet, men her oppgir de ikke arbeidssted av personvernhensyn.

Etter å ha opplevd en liten nedgang i antallet aktive tilfeller i Nordland, tilfeller som er rapportert inn i løpet av de to siste ukene, har også antallet aktive tilfeller i Nordland økt de siste dagene. Det er i første rekke det store utbruddet i Bodø-regionen som er skyld i dette. Ifølge VGs statistikk over antallet smittetilfeller, er det nå 68 aktive tilfeller i Nordland, der Bodø alene står for 52 av disse.

Til sammen er 607 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,8 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.