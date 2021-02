Her innføres det kokepåbud på vannet

Nyheter

Det melder Bø kommune på sine nettsider.

Det er abonnentene ved den kommunale vannforsyninga i Guvåg, Røsnes og Haugsnes som må koke vannet en periode fremover.

Årsaken er ifølge kommunens nettsider at det er funnet enterokokker i en prøve. Inntil svaret på kontrollprøven foreligger, må altså vannet kokes. Der opplyses det også at et svar er ventet senest på mandag.

Her er tingene som kommunen nevner som kokt vann bør brukes til:

All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C

Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises

Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler

Isbiter

Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes

Tannpuss

I meldingen på kommunens nettsider går det også frem at en kan bade og dusje som normalt.