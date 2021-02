Nyheter

Det er på fylkesvei 822 i Fiskfjord at et ras har gått over veien, melder Hadsel kommune og refererer til Staten vegvesen.

Det er snakk om et steinras som er blitt utløst. Raset har gått på grensen mellom Hadsel og Sortland.

Statens vegvesen melder ikke noe om hvor lang tid det kan komme til å ta før veien kan åpnes.

Meldingen om raset kom like før klokka 06.00 torsdag morgen.