Sender Godfjord-klager videre til Statsforvalteren

Nyheter

Det har vært et stort engasjement rundt saken om at Eidsfjord Sjøfarm ønsker å etablere to oppdrettslokaliteter i Godfjord, og som tidligere omtalt har det kommet inn ni klager til formannskapets vedtak om å si ja til dette. Blant andre har Statsforvalteren i Nordland, Kvæfjord kommune og en rekke foreninger og beboere klaget på vedtaket som ble gjort før jul.