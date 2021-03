180 nye koronasmittede siste døgn – 37 færre enn for en uke siden

Nyheter

Det siste døgnet er det registrert 180 koronasmittede i Norge. Det er 82 færre enn dagen før og 37 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til mandag er det registrert 71.006 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.474 nye smittetilfeller i Norge. 3,8 millioner koronatester er til nå utført i landet.

I alt 95 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var like mange som dagen før.

Nordlandssykehuset har ikke oversikt for søndag på sine nettsider, men lørdag var det to personer som var innlagt i Nordland, ved avdelingen i Bodø. Ingen er innlagt for tiden verken i Lofoten eller Vesterålen. Oversikten viser at det siden pandemiens start i mars i fjord, er der fire personer som har vært innlagt i Vesterålen.

I en oversikt på VGs nettsider går det frem at det for tiden er 85 aktive tilfeller i Nordland, som vil si tilfeller som er registrert i løpet av de to siste ukene. Det massive utbruddet i Bodø bidrar her sterkt, med 62 av tilfellene. I Vesterålen er det rundt fem aktive tilfeller. Antallet tilfeller i Nordland har gått mye opp de siste par ukene, etter en periode å ha vært nede i rundt 60 aktive tilfeller.

Til sammen er 622 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64 prosent av alle døde var over 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.